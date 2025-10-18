敏腕代理人のスコット・ボラス氏が１７日（日本時間１８日）、ドジャースタジアムで取材に応じた。ポスティングでのメジャー挑戦意思を表明している西武の今井達也投手について同代理人は「彼は素晴らしい才能の持ち主だ。こちらではスプリッターを投げる投手が故障している。今井で印象的なのは、速球、スライダー、チェンジアップだけで、日本でスプリッターを投げる投手と同じくらい成功している点だ。だから彼には耐久性が