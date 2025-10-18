18日、鹿児島市で走っていたバイクが崖下約40メートルに転落する事故がありました。運転していた男性(20代)は病院に運ばれましたが、命に別条はないということです。事故があったのは、鹿児島市下福元町の指宿スカイラインの錫山展望台の近くです。（間世田桜子キャスター）「鹿児島市の錫山展望台付近です。こちらのバイクがガードレールをこえて崖下に転落したということです。燃料のようなにおい