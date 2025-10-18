「ミス立教2022準グランプリ」の宮下ありか（24）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。「ご報告」と題して投稿した。「この度、フリーアナウンサー事務所のJOYSTAFFへ所属させていただくことになりました」と発表。「このような素敵なご縁に感謝し、日々成長していけるよう励んでまいります今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と決意を記した。フォロワーからも「可愛すぎる」「お綺麗ですね」「なんとなんと」「