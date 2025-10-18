ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１７日（日本時間１８日）、本拠地ロサンゼルスでのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第４戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場し、初回にポストシーズン（ＰＳ）９試合ぶりの一発となる３号先頭打者弾、４回に超特大の４号を放った。ドジャー・スタジアムが驚きに包まれたのは３―０の４回二死無走者だった。２番手の右腕パトリックがカウント３―１から投じた５球目、