意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【北海道の方言】「秋味（あきあじ）」の意味は？「秋味」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、ある魚を表す言葉です。いったい、「秋味」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「秋に味わい深くなる鮭」でした！「秋味」は、北海道の方言で「秋に味わい深くなる鮭」