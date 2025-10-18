【モデルプレス＝2025/10/18】YouTubeチャンネル「ひなちゃんねる」で知られるダイエットYouTuberの加藤ひなたが10月16日、自身のInstagramを更新。新しい髪型に反響が集まっている。【写真】美人ダイエットYouTuber「雰囲気変わる」新ヘア◆加藤ひなた、ショートヘアを公開加藤は「ボディメイクが終わったら絶対やるぞ…！と決めていたショートカットについにしてきた」と投稿。セミロングだった髪の毛をバッサリと肩につかないく