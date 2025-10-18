【モデルプレス＝2025/10/18】歌手のDream Amiが10月17日、自身のInstagramを更新。健康的なキャミソール姿に反響が集まっている。【写真】Dream Ami「肌が綺麗」美スタイル際立つキャミ姿◆Dream Ami、素肌際立つキャミソール姿披露Amiは「根津にドーナツ屋さんができたよ」とつづり、水色のキャップにピンクのキャミソールを着用してコーヒーを飲む自撮りショットを投稿。素肌が際立つ健康的な姿を披露している。◆Dream Amiの投