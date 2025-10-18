明日19日と明後日20日の明け方に、東の空で細い月が金星と接近します。明日19日の明け方は北海道や本州の太平洋側で雲の切れ間があるでしょう。沖縄は本島地方を中心に晴れて、月や金星を見られそうです。明後日20日の明け方は、北海道の太平洋側や東北、北陸から中国地方で晴れる所があるでしょう。明日19日と明後日20日の明け方細い月と金星が接近明日19日と明後日20日の明け方に、東の低い空で細い月が金星と接近します。低空