株式会社 Innovation Planningは、2025年10月1日にとんかつ・牛かつ専門店「京都 豚牛 -TONGYU-」を京都高島屋にオープンした。【写真】外はサクッと香ばしく、噛むほどに肉の旨味と肉汁があふれ出すとんかつ・牛かつ専門店「京都 豚牛 -TONGYU-」オープン京都で大切に育てられた豚肉と牛肉を使用し、衣の付け方から揚げ方にいたるまで細部にこだわり、職人技で仕上げた逸品を提供。外はサクッと