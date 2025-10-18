【新華社銅仁10月18日】中国貴州省銅仁市にあるコーリャンのモデル栽培拠点はこのほど、中国の蒸留酒「白酒」の原料となる「紅纓子」と呼ばれる品種のコーリャンが収穫期を迎えた。畑では大型の農機が行き交い、活気に満ちた風景が広がっている。地元ではここ数年、コーリャンの栽培面積が拡大しており、村の人々に年間1人当たり4千元（1元＝約21円）の増収をもたらし、生産と販売がいずれも活況を呈している。（記者/劉勤兵）