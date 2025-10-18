40台の隠れた名車たち新しいクルマが毎日のように登場しているように感じられる。世界中にこれほど多くのクルマがあるのだから、忘れ去られ、時の流れに消えていくクルマがあるのも不思議ではない。その中には忘れられても仕方ないものもあるが、もっと評価されるべきものもある。【画像】50年代の「最新」アメリカンスポーツカー【カイザー・ダーリンとシボレー・コルベットを詳しく見る】全33枚この記事では、人々の記憶からほ