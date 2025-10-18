四銀地域経済研究所が行った調査で、県内企業の生成AIの活用状況は全体の約2割と全国平均を下回っていることが分かりました。四銀地域経済研究所は2025年8月から9月にかけて企業の生成AIの活用状況について調査を行い県内158社から回答を得ました。このうち「活用している」と答えたのは21.5パーセントで全国平均の25.3パーセントよりやや低い水準となりました。従業員数別では「200人以上」の会社で「活用している」