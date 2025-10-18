2児の母で俳優の小沢真珠（48）が16日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は娘達の運動会でした。おにぎりを姉妹にしてみました」と明かし、おにぎりで長女＆次女の顔をかわいらしく表現した手作りキャラ弁を披露した。【写真】「とっても可愛い」「愛情たっぷり」小沢真珠が娘たちに手作りしたキャラ弁2段式弁当箱で、1段はおにぎりがメイン、もう1段は彩り鮮やかなおかずがメインに詰め込まれている。姉妹の顔をデザイン