「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース５−１ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が先発マウンドに上がり、今季最長となる七回途中無失点、２桁奪三振の快投を演じた。打っては衝撃の３本塁打と二刀流のワンマンショーとなった。初回、先頭のテュラングに対してボール球が先行。フルカウントへ戻したが、最後はフォーシームが低めに引っかかり四球で歩かせてしまった。続くチョウリオは前