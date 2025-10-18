クマの出没が相次いでいる富山市では、けさも住宅の敷地でクマのフンが見つかりました。市や警察が警戒を呼びかけています。富山市上野寿町の住宅では、きょう午前6時半ごろ、クマがカキを食べた形跡とフンがあるのを住民が見つけ、市に連絡しました。住宅は用水のすぐそばにあり、カキの木の幹にはクマの爪の痕がくっきりと残されています。住民は残りのカキの実を急いで収穫する作業に追われていました。 住民「近くに川も流れて