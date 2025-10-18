今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『フィッシュ＆チップス【ナースロボ】』という物体Ｂさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）フライドポテト→sm45131853投稿者の物体Ｂさんがフィッシュ＆チップスを作ります。白身魚はパンガシウスを選択。フライやムニエルとしてしばしば加工されている魚です。食べやすい大きさにカットしました。ジャガイモは皮を剥いて縦にカットしたら、いったん水で洗って