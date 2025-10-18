21Ç¯¤Ë·ëº§¡¢2»ù¤ÎÉã¹­Åç¤Î¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê(25)¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÏÊÕ¥ê¥µ(23)¤¬É×¤Î2´§¤ò½Ë¤¦¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿É×¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¥µ¤Ï¡Ö¾®±à2´§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª³§ÍÍº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ó¤Ç2¿ÍÊÂ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£µå¾ì¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿Âç¤­¤Ê¤ª½Ë¤¤¤Î¥±¡¼¥­¤Ë¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë2´§¼ó°ÌÂÇ¼Ô