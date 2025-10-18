「弾き語りも初めて生でやりました‼︎」巨人ドラ1の父を持つ人気アイドルの27歳になった最新ショットに注目が集まっている。9月3日の誕生日を記念したバースデーイベントを開催したのは、元AKB48の大森美優。「バースデーイベントありがとうございました久しぶりな皆様にも会えたし、温かすぎて幸せな気持ちになった…!そして、ゆかるん大先生のおかげもあり弾き語りも初めて生でやりました‼︎