£´£²¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤¿£±£¸Æü¤ÎÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¡¢Ãæ±û³Ø±¡Âç¡¢½çÂç¤Ê¤É£±£°¹»¤¬ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤ÎËÜÂç²ñ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÅìÇÀÂç¡¢Åì³¤Âç¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¡£Ë¡Âç¤¬£±£±°Ì¤ÇÍîÁª¤·¤¿¡£³Æ¥Á¡¼¥à£±£°¡Á£±£²¿Í¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ê¡¢£±£°¿Í¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤ÇÁè¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í£±°Ì¤Ï»³Íü³Ø±¡Âç¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥­¥Ô¥¨¥´¡Ê£³Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥­¥Ã¥×¥±¥á¥¤¤é¤È¤ÎÁè¤¤À©¤¹¸Ä¿Í¥È¥Ã¥×¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿»³Íü