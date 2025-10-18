女優の宮内ひとみが17日、自身のインスタグラムを更新。33歳の誕生日を迎えたことを報告した。この日、33歳の誕生日を迎えた宮内。「33歳のお誕生日を迎えました」と花束を手にしたお祝いプレートを前にした笑顔のショットを投稿。「良い年にしたいと思います！！！」と前向きにつづった。「これからも頑張りますので、応援よろしくお願いします」と呼びかけた。ファンからも祝福の声が続々と寄せられている。宮内は昨年