双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムに絵日記を投稿しています。【写真を見る】【 中川翔子 】「双子表情集」「買ってよかったモノたち」双子育児を絵日記で克明に記録フォロワー共感「可愛いし楽しいし大好き」 翔子さんは、父・中川勝彦さんのライブをYouTubeで双子と一緒に鑑賞したと伝える投稿の中で、絵日記も共に投稿。今回は3ページに亘っていて、1ページ目は「双