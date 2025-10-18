◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）前回の予選会１２位で落選した明大は、上位１０人の合計が１０時間３８分５４秒で１２位。２年連続で箱根駅伝出場を逃した。６６回目の本戦出場にとどかず、大志田秀次監督は「上りで頑張れなかった。アップダウンの準備はやらせていたが、きつい