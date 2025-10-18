１３日に閉幕した大阪・関西万博で「風の広場」に設置されていた公式キャラクター「ミャクミャク」のモニュメントが１７日夜、大阪市役所の正面玄関前に移設された。１８日午前は、見かけた多くの人が撮影していた。１２月２６日まで設置される。「寝そべりポーズ」のミャクミャクは２０２３年１２月、大阪市役所前に置かれ、大阪府民・市民や国内外から訪れた人に万博を印象づけていた。今年７月３０日、万博会場の西ゲート近