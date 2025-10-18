°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¤¬£±£¸Æü¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢°Ý¿·¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÈÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎ¾ÅÞ¤ÏµÞÀÜ¶á¤·Ï¢Î©¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°Ý¿·¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æµó¤²¤¿£±£²¹àÌÜ¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤¬µÄ°÷Äê¿ô¤ÎÂçÉýºï¸º¡£µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ê¤é¹ç°Õ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤­¤Ã¤Ñ¤ê¡£