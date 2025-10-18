きょうの県内は午前中から気温が上がり、小松市内のコスモス畑では見頃を迎えています。一方、午後からは天気の急変に注意が必要です。午前中から真夏日一歩手前の気温となったきょうの小松市内。畑では、赤、白、ピンクが入り混じるコスモスおよそ70万本がほぼ満開となり、見ごろを迎えています。■市内から「近くで見たのははじめてだったのでなかなか良かったです」■岐阜から「この写真が撮りたかったから。ピンクのカブとピン