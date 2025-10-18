◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）各校登録選手１４人以内の中から１２人以内が出場し、上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得。前回首位通過の立大は、１０位の通過ラインで４年連続３１度目の出場を決めた。２月の日本学生