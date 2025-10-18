来月6日のカニ漁解禁にあわせ県産ズワイガニに第3のブランド「一番推し」が新設されることになりました。各漁船の漁師がその日1番のカニを選定するということです。県漁協などではズワイガニの雄、加能ガニの最上級ブランドを「輝」、雌のコウバコガニの最上級ブランドを「輝姫」として認定し県産ズワイガニのブランド化を進めています。ことしから第3のブランドとして各漁船の漁師がその日の一番と認めたカニ1匹を選出する「一番