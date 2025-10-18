岡山トヨペットが2021年から行っている「みらいへChallenge&Chance 夢中募集助成事業」の授与式が18日行われました。 助成の対象は岡山県の6歳から22歳で、５回目の今回は、空手の二木和奏さん、フィギュアスケートの小河原泉颯さんと吉田菫さん、レーシングカートの福田胡央さん、ブレイキンの岸本美麗さんの５人が選ばれ、末長一範社長からそれぞれ10万円の助成金が贈られました。 空手・二木和奏