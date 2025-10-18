◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦ドジャース―ブルワーズ（2025年10月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発。今季最長の6回0/3を2安打、今季最多の10個の三振を奪うなど完璧な投球を披露し、今ポストシーズン（PS）2勝目の権利を手にしてリリーフ陣にマウンドを託した。盤石の立ち上がりだった。先頭のチュラングに四球を与