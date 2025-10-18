大好きな伯母に会えた男の子の反応がインスタグラムに投稿され、そのかわいさに再生回数689万回以上、16万5000「いいね」が付く話題となっている（17日午前11時時点）。【写真一覧】「愛おしすぎ」大好きな伯母に会えてうれしそうなゆーしんくん「だいすきな叔母に会えた時の反応がヤバすぎた」（原文ママ）と題した動画に映っているのは、投稿した母親・ゆーひまさんの長男・ゆーしんくん（当時1歳6ヶ月）。壁に隠れていた伯