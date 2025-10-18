ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルワーズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席と4回裏の第3打席に2本のソロ本塁打を放った。 ■相手ベンチは完全に沈黙 初回の第1打席で先頭打者アーチを記録。投打二刀流で圧巻のパフォーマンスを見せた大谷が、再び驚愕の一発を叩き込んだ。ドジャース3点リードで迎えた、4回裏の第3打席