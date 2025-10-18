「箱根駅伝・予選会」（１８日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）第１０２回箱根駅伝（２６年１月２、３日）の出場権をかけたレースが行われ、４２校が１０枚の本戦切符をかけた戦いに挑んだ。上位１０人の合計タイムで争い、中央学院大、順大などが本戦出場権を獲得。１０位に立大が滑り込み、４年ぶりの予選会に回っていた法大がわずか１７秒差で１１位に沈み、１１年ぶりに本戦を逃した。８５度の箱根出場を誇る