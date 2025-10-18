ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。初回、3連続三振を奪った直後に9試合ぶりアーチとなる先頭打者弾。さらに4回にはこの日2本目の一撃を放ち、米国の実況席が驚きの声を上げている。4回2死走者なし、この日3度目の打席に立った大谷は右腕パトリックと対戦し