【モデルプレス＝2025/10/18】女優の伊藤歩が10月17日、自身のInstagramを更新。スカートから見える美しい脚のラインに反響が集まっている。【写真】伊藤歩、美脚際立つビーチショット◆伊藤歩、ワンピースから美脚チラリ伊藤は「びゅーてぃふるアイランド」と、沖縄県久米島のビーチで撮影した写真を公開。キャミソールワンピースの裾が濡れないように手で捲りながら海に足を入れており、スラリと伸びた美しい足のラインが際立っ