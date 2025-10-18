【モデルプレス＝2025/10/18】モデルのトラウデン直美が10月16日、自身のInstagramを更新。へそ出しスタイルで美しい腹筋を披露した。【写真】トラウデン直美「縦線綺麗」美腹筋披露◆トラウデン直美、鍛え上げられた美腹筋披露トラウデンは「気づいたら腹筋がよい感じ。笑」と綴り、写真を投稿。黒いショート丈のTシャツに黒いパンツのトレーニングスタイルで鍛え上げられた腹筋を披露した。◆トラウデン直美の投稿に反響この投稿