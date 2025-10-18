◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）前回の本戦で１５位で３年確保したシード権を逃した法大は１１位で落選。１１年連続８６回目の出場を逃した。１０位で滑り込んだ立大とは１７秒差で明暗が分かれ、選手たちは失意の涙を流した。１時間３分３５秒の全体８４位、チーム４番手でタイ