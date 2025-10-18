敏腕代理人のスコット・ボラス氏が１７日（日本時間１８日）、ドジャースタジアムで取材に応じた。ＤｅＮＡで日本球界に復帰した藤浪晋太郎投手について同氏は「（米再挑戦へ）もちろん、それについて私たちも再び調べてみるつもりだ。当然だ。投手は常に必要とされている。健康な腕を持っているならば、そこからどうなるかを見極めていく」と話した。藤浪は今季、マリナーズとマイナー契約。６月１７日（同１８日）に自由契