◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地内周回コース＝２１・０９７５キロ）前回の予選会で１７位敗退の麗沢大は、１０人の合計タイムが１０時間５０分４２秒。トータル２１位で本戦出場を逃した。今季から就任した池谷（いけがや）寛之監督（５０）のもと、新たなスタートを切ったが、今回も悲願の初出場はならなかった。予選会には４２校が