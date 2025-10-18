畑野智美さんこの記事の画像を見る婚約者を事故で亡くして以来眠れなくなった女性が、デパートの寝具売り場で働き始め、眠りに関するお悩みを抱える人々と接し、自身も少しずつ立ち直っていく――。畑野智美さんの小説『宇宙の片すみで眠る方法』（ポプラ社）は、傷ついた人の再生物語であるだけにとどまらず、著者自身が寝具店で働いた経験をもとにしていることから、寝具に関する情報も豊富だ。眠りについての悩みとパートナー