◆秋季近畿地区大会▽１回戦東洋大姫路４―１近大新宮（１８日・さとやくスタジアム）秋季近畿大会が開幕し、東洋大姫路（兵庫３位）が、近大新宮（和歌山１位）を破って８強入りした。２回先頭の４番・瀬口稜介一塁手（１年）の二塁打などで１死三塁とし、渡辺裕太三塁手（２年）の二ゴロの間に１点を先制した。７回２死二塁では、實光快斗遊撃手（２年）が中前適時打。８回にも２点を追加した。投げては、下山大翔投手（２