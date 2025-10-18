多くの日本人選手を顧客に持つ敏腕代理人のスコット・ボラス氏が１７日（日本時間１８日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦が行われるロサンゼルスで報道陣の取材に応じ、今オフのポスティングシステムでのメジャー挑戦について熟考する意向の巨人・岡本和真内野手について言及した。今季の岡本は左肘じん帯損傷で約３か月の離脱があったが、６９試合で打率３割２分７厘、１５本塁打、４９打点。ＮＰＢ通算２４８本塁打で一