歌手のアグネス・チャン（７０）がコンサートで共演したレジェンドとの２ショットを公開した。アグネスは１８日までに自身のインスタグラムを更新。「可愛い森口博子さんとニッコリ素敵な後輩です」と記し、日本歌手協会の「第５２回歌謡祭〜歌は世につれ…昭和１００年・戦後８０年〜」で共演した歌手の森口博子（５７）との密着ショットを投稿。続いての更新では「かっこいい錦野旦さんと久しぶりのツーショット。素敵な