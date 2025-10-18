◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）＝１８日、栗東トレセン４戦目でＧ１初挑戦のセナスタイル（牝３歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ソットサス）は坂路で最終調整を終えた。出走馬１８頭中、キャリアは３戦と最も少ない。それでも前走のローズＳでは３着と能力の高さを見せている。母は２０１４年のオークス馬ヌーヴォレコルトで同馬は７頭目の子供だ。姉には今年の小倉記念を制したイングラ