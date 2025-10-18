ジムのインストラクターやモデルとして活動する、神奈川県在住のエリさん（28）。彼女は今年、SNSで「私は日本人の両親のもとに生まれました。でも、顔立ちはどこか日本人離れしていて、子どもの頃はそれがコンプレックスでした」と自身の生い立ちを公表し、大きな反響を呼んだ。【衝撃画像】自分だけ“外国人のような顔立ち”…両親との“貴重なスリーショット写真”を見る（写真多数）エリさんは小学生の頃から「ハーフなの