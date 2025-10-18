株式会社OSGコーポレーションは、同社が推進する「ステハジ」プロジェクトの一環として大阪・関西万博会場に設置した給水スポットについて、万博閉幕日までの実績を発表しました。会場内での給水回数は1,200万回を突破し、CO2削減量は約1,000トンに達しました。OSGコーポレーションはこの成果を万博のレガシーとして、サステナブルな社会に向けた行動変容を促進する取り組みに繋げていきます。 OSGコーポレーション 大阪・関