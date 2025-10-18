韓国政府が米国と3500億ドル（約53兆円）規模の対米投資パッケージをめぐり詰めの交渉に入った。16日（現地時間）、金容範（キム・ヨンボム）大統領室政策室長と金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官がラトニック米商務長官に会い、2時間ほど談判した。これに先立ち15日、「国際通貨基金（IMF）・世界銀行（WB）年次総会」などに出席するために米ワシントンを訪問中の具潤哲（ク・ユンチョル）副首相兼企画財政部長官がベッ