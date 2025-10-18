◇第102回東京箱根間往復大学駅伝予選会（2025年10月18日陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園の21.0975キロ）第102回箱根駅伝（来年1月2、3日）出場権を懸けた予選会が行われ、法大は10時間37分13秒の11位で本大会出場を逃した。連続出場は10年で途切れた。10位で通過の立大とは17秒差だった。法大の選手たちは控え所のテントから涙を流しながら出てきた。坪田智夫監督は「まだ（気持ちの）整理がついてない。10人の通