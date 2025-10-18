岐阜メモリアルセンター長良川競技場で行われた「ねんりんピック岐阜2025」の開会式＝18日午前、岐阜市全国の高齢者がスポーツや文化活動で交流する「第37回全国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりんピック岐阜2025）」が18日、岐阜市の岐阜メモリアルセンター長良川競技場で開幕した。60歳以上を中心に、21日までの4日間で観客も含めて延べ約60万人が参加する予定。開会式は三笠宮家の彬子さまが出席して行われ、選手団が一斉に行進