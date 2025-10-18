〈「倫理的に良くないことだとは思う」他人の給与明細を買い取って“1本3000円”で販売…「給与明細買取屋さん」が明かす、これまで最も売れた明細〉から続くXで10万人以上のフォロワーを持つ「給与明細買取屋さん」。“ホワイト企業を次世代に”を掲げて2021年から活動を開始、4年間で約1100人の給与明細を買い取り、令和の知られざる給与事情をXとブログで明かしている。【多数の給与明細が見られます！】「1日3〜4時間労働で