◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会（18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園）第102回箱根駅伝予選会が18日に行われ、立教大学がボーダーラインの10位で予選を突破。選手はその場で崩れ落ちて、号泣する選手もいました。エースの馬場賢人選手(4年)が欠場となったチームは、10キロ地点までトップにつけますが、徐々に後退。15キロでは4位、17.4キロでは8位となっていました。結果発表では、涙目